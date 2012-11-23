〔国际油市〕亚洲石脑油价格在两周低点附近打转,裂解价差小幅回升

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡11月23日电---亚洲石脑油价格周五在两周低点每吨936.50美元附近打转,裂解价差则是回升2.42%至两个交易日高点,上日一度跌至三个月低点.
裂解价差回升至每吨109.03美元,但仍较一个月前下跌超过10%,因裂价价差转弱开始打击信心,令人担心亚洲石化业者可能会调降开工率.
传言指出,有一家南亚石化业者已经降低开工率,但尚无法证实此消息.
另一方面,韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)正考虑降低12月的开工率.
印度12月出口料较前月增加近6%至90万吨,创下今年以来最高.
但部份交易商乐观预期农历新年前需求将增加.
"若石化市场崩盘,将会造成一大问题.但有鉴于农历新年是在2月,我会预期中国制造业的活动将在1月来到高点,"一名驻新加坡的交易商表示.
亚洲汽油裂解价差扩大涨势,来到三个交易日高点每桶8.97美元,但仍较一周前低约9.5%.
壳牌从中国石油天然气买进12月14-18日装运的95辛烷汽油船货,价格为每桶123.10美元,这是今日唯一一笔现货交易.(完)
--编译 张明钧;审校 蔡美珍
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。