〔国际油市〕亚洲石脑油价格在两周低点附近打转,裂解价差小幅回升

路透新加坡11月23日电---亚洲石脑油价格周五在两周低点每吨936.50美元附近打转,裂解价差则是回升2.42%至两个交易日高点,上日一度跌至三个月低点.

裂解价差回升至每吨109.03美元,但仍较一个月前下跌超过10%,因裂价价差转弱开始打击信心,令人担心亚洲石化业者可能会调降开工率.

传言指出,有一家南亚石化业者已经降低开工率,但尚无法证实此消息.

另一方面,韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)正考虑降低12月的开工率.

印度12月出口料较前月增加近6%至90万吨,创下今年以来最高.

但部份交易商乐观预期农历新年前需求将增加.

"若石化市场崩盘,将会造成一大问题.但有鉴于农历新年是在2月,我会预期中国制造业的活动将在1月来到高点,"一名驻新加坡的交易商表示.

亚洲汽油裂解价差扩大涨势,来到三个交易日高点每桶8.97美元,但仍较一周前低约9.5%.

壳牌从中国石油天然气买进12月14-18日装运的95辛烷汽油船货,价格为每桶123.10美元,这是今日唯一一笔现货交易.(完)