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亚洲 | 2012年 11月 23日 星期五 19:40 BJT

〔国际油市〕亚洲燃料油裂解价差小升至四个交易日高位

路透新加坡11月23日电---亚洲燃料油裂解价差周五反弹,12月裂解价差小升至四个交易日高位,因市场出现新需求.

12月燃料油裂解价差较迪拜原油贴水缩窄0.64美元,至每桶贴水11.47美元,为11月20日以来最高.

Pakistan State Oil(PSO)(PSO.KA)进入市场标购高达81.5万吨燃料油,明年1月至2月交运.

招标文件显示,PSO将购买10批高硫燃料油(HSFO)船货,每批6.5万吨,及三批低硫燃料油(LSFO)船货,每批5.5万吨.

12月12日结束招标,报价有效期至12月21日.

斯里兰卡Ceylon Petroleum Corp亦标购3万吨低硫燃料油,12月19-20日交运.

但市场前景仍黯淡,因预料1月将有更多供应抵达亚洲.

壳牌向Gunvor卖出2万吨180-cst燃料油,12月8-12日装船,较12月上半月报价每吨贴水3.00美元,相当于较新加坡报价每吨贴水3.30美元.(完)

--编译 蔡美珍;审校 张明钧

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