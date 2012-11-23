〔国际油市〕亚洲燃料油裂解价差小升至四个交易日高位

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡11月23日电---亚洲燃料油裂解价差周五反弹,12月裂解价差小升至四个交易日高位,因市场出现新需求.
12月燃料油裂解价差较迪拜原油贴水缩窄0.64美元,至每桶贴水11.47美元,为11月20日以来最高.
Pakistan State Oil(PSO)(PSO.KA)进入市场标购高达81.5万吨燃料油,明年1月至2月交运.
招标文件显示,PSO将购买10批高硫燃料油(HSFO)船货,每批6.5万吨,及三批低硫燃料油(LSFO)船货,每批5.5万吨.
12月12日结束招标,报价有效期至12月21日.
斯里兰卡Ceylon Petroleum Corp亦标购3万吨低硫燃料油,12月19-20日交运.
但市场前景仍黯淡,因预料1月将有更多供应抵达亚洲.
壳牌向Gunvor卖出2万吨180-cst燃料油,12月8-12日装船,较12月上半月报价每吨贴水3.00美元,相当于较新加坡报价每吨贴水3.30美元.(完)
--编译 蔡美珍;审校 张明钧
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。