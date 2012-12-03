(重温稿)《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(11月26日-30日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元CNY=CFXS当周延续升值态势,中间基本维稳,本周结汇仍占据绝对优势, 人民币涨停僵局难以化解的前提下,市场开始选择在无波幅限制的超短期远汇市场寻求流 动性,预计即期市场净结汇格局短期难价以改观.[CNY/CN-PMF] 公开市场操作: --受月末因素扰动,中国央行公开市场逆回购当周操作规模灵活调整,较上周稍显放量,以实 现维持资金面稳定.但当周整体未扭转此前连续的净回笼,规模达400亿元人民币. 虽然公开市场已连续四周净回笼,但近期宽资金格局不改.业内人士指出,年底时点渐行渐 近,可能导致流动性吃紧因素比较有限,而财政存款有望陆续投放或对流动性向宽予以扶持, 监管层可借这一契机,灵活缩减逆回购操作规模,以削薄逆回购存量.[CN/MMTCN] 债市: --银行间债市当周仍维持偏弱整理,收益率小幅上行,不过国债走势现分化,长债在近期调整 后配置需求的关注度上升,买盘有所恢复,短券收益率则现补涨,信用债方面,AA+评级品种较 受欢迎,低评级城投债走势偏弱.目前正值经济回暖过程中,料将压制债市表现,年底前现券 难有整体机会.[CN/CN] 票据: --中国票据市场转贴利率当周先涨后跌,总体变化不大.市场人士表示,周前期,部分机构为 腾挪出信贷额度,选择沽出票据,从而推高了转贴利率;周内中后期,票据买需逐渐浮现,机构 更青睐长期限.[CN/CPCN] 股市: --中国股市.SSEC当周累计下跌2.33%,虽然周五受地产股提振结束此前连续四个交易日跌势, 但在经济形势及制度改革仍不明朗,且年末资金面承压的背景下,短线市场料将延续震荡下探态势. [.SSCN] 期市: --沪铜当周震荡上扬.周初国际贷款机构敲定希腊援助协议,及之后市场对美国避开财政悬崖 的期望上升,推动期铜价格上涨.主力3月合约周五收报57,300元,较上周五升1,210元. [MET/LCN] 黄金: --黄金价格当周冲高回落,美元疲弱及希腊债务协议达成一度小幅提振金价,但关于美国财政 悬崖以及欧元区危机的忧虑仍挥之不去,金价上行乏力.上海期金主力6月合约周五收报352.08 元,较上周五跌0.4%.(完) --整理 边竞/曹巍浩/李文科; 审校 杨淑祯