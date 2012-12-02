《综述》美国10月消费者支出和所得呈停滞状态,飓风桑迪是原因之一

* 美国10月消费者支出减少0.2%

* 通胀调整后个人支出创三年来最大降幅

* 个人所得近持平,超级飓风桑迪冲击收入

* 报告显示第四季经济成长疲软

记者 Lucia Mutikani 编译 张明钧

路透华盛顿11月30日电---美国10月消费者支出下滑,为五个月来首见,而所得成长呈现停滞,导致部份分析师调降已见疲软的第四季经济成长预估.

超级飓风桑迪是造成第四季之初支出减少的部分原因,但分析师多表示,周五公布的数据亦突显经济基本面不振,因财政政策的走向存在不确定性.

商务部公布,10月消费者支出较前月下滑0.2%,9月时为成长0.8%;所得持平于前月水准,薪资下滑0.2%,这有部分是因为飓风10月底袭击美国东岸打乱了工时.[ID:nEAPAU0DW3]

但扣除了飓风冲击对薪资的影响后,个人所得仍为持平.

"这显示出整体经济在第四季放缓,在财政悬崖迫近的背景下,也体现企业及消费者的担忧,"俄亥俄州Nationwide Insurance首席分析师David Berson表示.

政治陷入僵局恐将导致经济陷入低潮的疑虑,已然冲击企业第三季支出,目前为止华盛顿在预算协商上仍没有进展迹象,众院议长周五更声称磋商已经陷入"僵局".

10月经通胀调整后的消费者支出下滑0.3%,这是6月以来首度下滑,前月则为成长0.4%.

这也是2009年9月以来实质支出的最大降福,暗示本季消费者支出要超越第三季环比年率的成长1.4%恐有困难,而第三季增幅原已是逾一年来最低.

该数据促使分析师下调第四季国内生产总值(GDP)成长预估,部分人士的调幅相当可观.目前对于第四季GDP环比年率增幅的预估大多落在0.8-1.8%.第三季经济成长幅度为2.7%.

"实质支出增幅超过第三季水准恐怕有困难.带动支出的基本面因素仍不振,"北卡罗来纳Wells Fargo Securities资深分析师Sam Bullard表示.

浏览美国消费者支出图表,请点选:(link.reuters.com/hed44t)

浏览美国个人消费支出与美联储决策图表,请点选:(link.reuters.com/qec92t)

**预算谈判为关键**

经济成长的风险正在升高.第二份报告显示,尽管中西部11月制造业活动扩张,为三个月来首见,新订单降至2009年6月衰退结束以来新低.

美国金融市场对于这些数据并未有太大反应,因交易商关注华盛顿的预算协商.

美国股市周五收平,中长期美国公债价格温和下跌.美元兑一篮子货币几近持平.

主要零售商公布11月营收意外疲弱,许多业者将之归咎于飓风桑迪.

消费者支出预料将在12月回升,因家庭购买遭飓风损坏的产品,而所得也将因为劳工返回工作岗位而成长.不过增长幅度可能取决于预算谈判的结果.

"若华盛顿的协商工作久拖不决,则12月的支出回升幅度可能会偏低,因为消费者仍面临同样程度的不确定性,"Berson表示.

10月家庭可支配所得下滑0.1%,9月时为持平.尽管所得成长疲弱,储蓄率却是从前月的3.3%升至3.4%.

通胀仍大致获得控制,受助于汽油价格下跌了29美分.个人消费支出(PCE)物价指数小升0.1%,较上年同期的增幅为1.7%,高于9月的上涨1.6%.

扣除食品及能源价格的PCE核心物价亦上涨0.1%,较上年同期涨幅持平于1.6%.

分析师表示,经济成长疲软而通胀温和,可能迫使美国联邦储备理事会(FED,美联储)保持超宽松的货币政策路线.

"我们认为第四季GDP表现疲弱,会强化美联储出台措施抵御经济下行风险的可能,"纽约摩根大通分析师Michael Feroli指出.(完)