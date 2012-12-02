全球外汇市场12月3日主要消息

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12月2日(日)
2350 - 日本第三季企业资本支出
12月3日(一)
-- - 欧洲央行委员诺亚、日本央行总裁白川方明和日本财务省财务官中尾武彦出席欧洲金融论坛(Europlace Financial Forum).
0010 - 日本央行副总裁西村清彦在全球合作中心主办的会议上讲话
0030 - 澳洲第三季企业库存及获利数据
0030 - 澳洲11月ANZ报纸和网络招聘广告
0030 - 澳洲10月零售销售
-- - 欧元集团会议
0815 - 瑞士10月零售销售
0830 - 瑞士11月CS/SVME采购经理人指数(PMI)
0843 - 意大利11月Markit/ADACI制造业PMI
0848 - 法国11月Markit/BME制造业PMI
0853 - 德国11月Markit制造业PMI
0858 - 欧元区11月Markit制造业PMI
0928 - 英国11月Markit/CIPS制造业PMI
1358 - 美国11月Markit制造业PMI
1400 - 纽约联邦储备银行总裁杜德利在该行与波士顿联邦储备银行共同举办的研讨会上致开幕辞,研讨会主题为"优级及次级抵押贷款利率利差:近期趋势及前景".
1500 - 美国10月建筑支出
1500 - 美国11月供应管理协会(ISM)制造业指数
1715 - 波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在"优级及次级抵押贷款利率利差:近期趋势及前景"研讨会上发表演说
1840 - 圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德发表有关经济及货币政策的讲话
-- - 美国11月汽车销售
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张明钧;审校 王兴亚
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