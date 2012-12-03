〔金砖国家〕11月30日股汇市收盘纵览

路透12月3日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月30日(周五)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高0.32%,报1,007.02点.

中国股市:沪综指受地产和水泥股带动收升,结束此前连续四个交易日跌势.分析人士指出,虽然今日出现超跌反弹,但市场整体仍处于震荡盘跌过程,短线1,940点或有支持.沪综指.SSEC收报1,980.117点,涨16.629点或0.85%,昨日该股指刷新近四年收盘新低,本周该股指累计下跌2.33%.上海A股今日成交376亿元人民币,上日为331亿元.[.SSCN]

香港股市:收于2012年内高点附近,之前中国媒体报导,国务院副总理李克强称,未来10年的发展主要将由城镇化来推动.该讲话提振港股连续第三个月录得涨幅.恒生指数.HSI收涨0.5%至22,030.4点,低于年内盘中高点22,149.7.恒指本月上涨1.8%.国企指数.HSCE收高1.3%,本月上涨0.4%.[.HKCN]

中国汇市:人民币兑美元即期CFXS=CNY微幅收涨,全日多数时间保持于涨幅上限,惟尾盘时有购汇出现,令涨停得以稍微打开.交易员指出,由于市场净结汇状况不改,涨停格局短期仍会继续,僵局只有等央行解开.境内美元人民币一年期掉期CNY1Y=CFXS升水报1,560点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3827元.[CNY/CN]

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印度股市:连续第四日收高,因疲弱的国内生产总值(GDP)数据引发市场期待印度央行的12月18日会议中,或许有某些宽松政策出台的可能性.指标BSE指数.BSESN收高0.88%,或168.99点,报19,339.90点,为2011年4月27日以来最高收位,一周累计上涨4.5%.月线上涨4.51%.[.BO][ID:nL4N09A29M]

印度汇市:印度卢比受惠于资本流入而连续第三日上涨,因外界乐观预期政府可望在国会的一场关键表决中过关,进而推动重要的改革措施.该项表决结果将决定外资能否在零售业投资多项品牌.印度卢比/美元INR=D2收高在54.26/27,上日收报54.8350/8450.一周上涨2.3%,月线上涨0.9%.[INR/][ID:nL4N09A280]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,436.550点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收高1.14%至760.69点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.13%至30.8800;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.17%,报40.1390.

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巴西股市:下跌,因数据显示巴西第三季经济成长速度逊于预估,暗示着今明两年的成长预估可能丧失力道.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP下跌0.65%,该指数本周略跌,月线上涨约0.7%.[ID:nL1E8MUHBQ]

巴西汇市:巴西雷亚尔下滑,巴西第三季经济增速仅有分析师预估的一半,使得市场增加押注政府将接受本币走弱以提振经济.巴西雷亚尔BRL=BRBY下跌1.57%至2.1299.[ID:nL1E8MUGDM]

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南非股市:上涨,收在历史新高.该国贸易逆差幅度大于预估,推低南非兰特,帮助了包括Gold Fields (GFIJ.J)在内的出口股.综合指数.JALSH首度超越38,000点,收高0.52%至38,104.61点.指标约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI也收在该指数自1995年开始以来的最高位,达到33,872.69点,涨幅0.62%.[.J][ID:nL5E8MUB1Z]

南非汇市:兰特/美元下跌多达1.3%,为一篮子新兴市场货币中表现最差者,因南非贸易逆差幅度大于预期.1627GMT,兰特/美元ZAR=D3报8.8876,虽脱离盘中低点8.9025,但仍低于周四收盘价1.2%.[ZAR/][ID:nL5E8MUBPD](完)