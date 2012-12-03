〔欧洲政经〕欧盟经济暨货币事务执委雷恩称,全力维持欧元区完整性

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透纽约11月30日电---欧盟经济暨货币事务执委雷恩周五表示,在确保欧元区不会分裂一事上有着非常强力的承诺,称那些臆测希腊退出欧元区的人处于"状况外".
雷恩指出,本周稍早达成降低希腊债务负担的协议是一大里程碑.他同时强调欧元区各国财长也承诺,一旦希腊达成基本预算盈余,将在必要时进一步降低希腊债务.目前预计希腊将在2016年达成基本预算盈余.
雷恩在纽约与记者进行简报时表示,"这展现出欧元区正实现其承诺,我们说过会尽全力确保欧元的可持续性及不可逆性."
"那些臆测希腊会退出者事实上是在状况外,"雷恩之后补充道.
关于希腊向民间投资人回购债券的计划,雷恩拒绝给出明确的目标数据;希腊债券回购是该国援助协议的重要部份.
希腊计划通过回购债券来缩减整体债务,使其付出金额小于债权人持有至到期为止.
两名欧元区官员表示,欧元区正希望希腊能够在回购民间债权人债券上,能够买回至少400亿欧元.
雷恩也未对债台高筑的西班牙是否需要纾困置评,他说援助架构已经完成,有国家申请即可动用.
欧洲央行于9月初公布买债计画,目标为藉由降低借款成本来支援西班牙等陷入困境国家,但前提是这些陷入困境国家必须提出援助要求,同时还得接受严格的政策条件及监管.
在欧洲央行宣布买债计画之后,带动债务成本大幅下滑,西班牙已经延后提出纾困要求.(完)
--编译 张明钧;审校 戴素萍
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
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