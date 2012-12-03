《全球重要经济事件一览表》--12月3日-12月10日

(除特别说明外,均为GMT时间)
12月3日(一)
布鲁塞尔--欧元集团会议.(1600)
东京--欧洲央行委员诺亚、日本央行总裁白川方明和日本财务省财务官中尾武彦出席欧洲金融论坛(Europlace Financial Forum).
东京--日本央行副总裁西村清彦在全球合作中心主办的会议上讲话(0010).
美国小石城--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德发表有关经济的讲话(1840).
12月4日(二)
悉尼--澳洲央行公布利率决议(0330).
渥太华--加拿大央行公布利率政策(1400).
12月5日(三)
伦敦--英国央行举行货币政策委员会(MPC)会议.
12月6日(四)
法兰克福---欧洲央行管理委员会会议.会后将宣布利率决定,并举行记者会.
伦敦--英国央行举行货币政策委员会会议.
惠灵顿--新西兰央行货币政策声明和利率决议.
12月7日(五)
暂无重要经济事件.
12月10日(一)
暂无重要经济事件.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李婷仪;审校 龚芳
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