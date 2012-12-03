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亚洲 | 2012年 12月 3日 星期一 09:08 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--12月3日-12月10日

(除特别说明外,均为GMT时间)

12月3日(一)

布鲁塞尔--欧元区财长会议(1600).

东京--日本央行副总裁西村清彦在全球合作中心(GIC)主办的会议上发言.(0010)

12月4日(二)

华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议.

布达佩斯--匈牙利央行召开货币政策委员会非利率制定会议.

坎帕拉--乌干达央行宣布货币政策声明.

日内瓦--世界贸易组织(WTO)尼加拉瓜贸易政策审议会议(至12月6日).

拉巴特--摩洛哥央行举行理事会会议.

卢布尔雅那--斯洛文尼亚央行理事会会议.

12月5日(三)

华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议(0100).

日内瓦--WTO尼加拉瓜贸易政策审议会议.

萨格勒布--克罗地亚央行举行委员会会议.

新泻--日本央行副总裁西村清彦发表演说.(0130)

12月6日(四)

贝尔格莱德--塞尔维亚央行执委会会议.

开罗--埃及央行召开货币政策委员会会议.

日内瓦--WTO尼加拉瓜贸易政策审议会议(0100).

亚松森--巴拉圭央行召开货币政策会议.

利马--秘鲁央行召开货币政策会议.

科伦坡--斯里兰卡央行公布货币政策决议.

12月7日(五)

暂无重要经济事件.

12月10日(一)

暂无重要经济事件.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 徐文焰

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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