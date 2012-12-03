〔路透调查〕英国央行料将维持政策不变,因面临通胀棘手的困境

* 分析师认为英国央行料将维持QE规模在3,750亿英镑,利率料维持在0.5%

* 央行将在12月6日1200GMT公布决定

* 部分决策人士担心推出更多刺激政策的话将推升通胀

路透伦敦11月30日电---英国央行一个月前暂缓其3,750亿英镑的资产购债计画之后,下周的会议可望维持政策不变,因通胀问题难解盖过对经济迟滞的疑虑.

英国央行上月以八票对一票,通过反对扩大量化宽松计画.本周路透调查访问的62位分析师,均认为12月6日的央行货币政策委员会会议将按兵不动.

分析师预计,在可预见的未来中,利率仍将持于0.5%的纪录低位.

"他们似乎认为经济无法在不引发通胀的情况下快速成长,"巴克莱首席英国分析师Simon Hayes说."通胀持续的情况已经超乎预期,让他们在现阶段不愿意实施更多量化宽松."

英国10月通胀率增幅为逾一年以来最大,并触及五个月以来的高位2.7%,打破了自2011年9月以来稳定朝2%通胀目标下滑的趋势.

经济面的消息迄今好坏参杂,银行不热衷于放贷,但GfK消费者信心及英国工业联盟(CBI)的零售数字却优于预期.

下周情况可望变得较明朗.届时将有11月服务业采购经理人指数(PMI),以及英国央行的融资放贷计画将首度公布数据.

至于英国央行明年是否重启资产购买计画,分析师对此正反看法意见均衡,有约40%的受访者认为有此可能.

不过长期而言,英国央行资产购置计画的未来发展状况将掌握在下任总裁卡尼的手中.(完)