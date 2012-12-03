〔台湾债市〕101/9R殖利率收低,丰沛资金抵销经济好转冲击

路透台北12月3日电---台湾10年增额券101/9R发行前交易殖利率周一微幅收低,难脱量缩整理格局.虽然中国PMI数据与股市继续走高令多方承压,但市场丰沛的资金,也提供债市极佳的支撑,交易商在多空操作均不易的环境下意兴阑珊,成交值无法有效放大.

台湾央行已决定在19日召开第四季理监事会议,由于适逢周三,较过去在周四开会的惯例有所改变,也引发了债市交易员的注意.不过他们普遍认为,央行还是会维持利率在既有水准不变,预料在13日标售前,101/9R发行前交易殖利率难脱在月线与季线之间整理.

"就等美联储开会、等标债,其他什么都没办法做."一大型证券商交易员说.

另一大型证券商交易员则称,近期公布的数据显示,全球经济似乎有触底止稳的迹象,但这还不足以打击债市的信心,因为庞大的资金动能让殖利率得以持稳在低档,股市与债市近期应该会呈现双多头格局.

受产出和新出口订单指数跳涨推动,汇丰中国11月制造业PMI终值创下13个月最高位,且略高于初值.这和周末出炉的官方数据一道,让金融市场感受到中国经济的融融暖意.汇丰/Markit稍早公布,中国11月制造业采购经理人指数(PMI)终值大幅回升至50.5,为2011年10月以来最高水准,不仅较上月终值49.5跳涨1个百分点,且略高于初值50.4.[ID:nSB2123241]

台湾央行一位不愿具名的官员周一表示,央行将在本月19日举行第四季全体理监事会议,以决定利率走向.

台湾央行9月底时宣布利率第五季维持不变,重贴现率位于1.875%,是三年多以来的高位.[ID:nST0583157]

台湾股市周一上涨0.3%,触及八周收盘新高,酒店及零售连锁类股领涨.加权股价指数.TWII攀升19.74点,收报7,599.91点,刷新周五触及的八周收盘高位.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

10 101/9R A01109R=TWO -0.13 1.1332 1.1320-1.1344 23.50

5 101/6 A01106=TWO -0.30 0.8715 0.8705-0.8725 4.50

央行持续执行适度宽松政策,存单未到期余额已降至6.6兆以下,再加上近期台币兑美元TWD=TP持续强势,市场资金相当丰沛.这令债市虽面临股市强劲反弹的压力,但10年公债殖利率从历史低点仅弹升约2个基点.

"利率上不去是共识,因为钱实在太多了."一证券商交易员说.

另一证券商交易员则表示,近期外资还是有透过保管行在询价公债与公司债,不过由于持券者惜售心态浓厚,似乎没有太多标的可供选择,这也显示在货币政策未转向前,养券还是主流.

年期 期别 收盘价

30 101/8 A01108=TWO 没有成交

20 101/7 A01107=TWO 没有成交

10 101/9 A01109=TWO 1.1305

5 101/6 A01106=TWO 0.8715

2 101/3 A01103=TWO 没有成交(完)