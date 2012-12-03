〔台湾汇市〕台币29元大关前暂事休息收跌,短期关注美国财政磋商

* 外资早盘汇入午后改弦易辙

* 短期台股表现仍左右外资动向

* 明日主交投料落于29.050上下

路透台北12月3日电---台币兑美元TWD=TP周一收于平盘偏弱,微跌0.5分.在台股大涨力道暂时停歇之际,台币也升至29元大关前的敏感价位,外资汇入转趋谨慎,出现部份获利了结的美元买盘令台币终场收低.市场料本周或在29元大关前徘徊,台股走向及美国财政悬崖议题仍将主导盘势.

汇银人士指出,台股午后无法延续开盘走高气势,但在区域市场中仍表现不弱,外资在过去两个交易日已连续大幅买超台股,今日即使量能有所缩减,依旧有着买超表现,但部分外资认为台币或已升抵短期满足点,一波美元买盘反转台币早盘气势,明日料主交投区将离今日区间不远,先看29.050上下来回.

"早上是有些外资进来,看台股不太妙,就先了结了."一本地银行交易员称.

早盘因台股开盘表现不弱,台币随之一度触及日高29.019,为近三周盘中新高,前高在11月13日报28.980.

台股加权指数.TWII周一收盘涨0.26%报7,599.91点,续创八周最高收位;外资及陆资今日在台股持续买超82.92亿台币,连续三个交易日买超,累计买超金额达342.3亿台币.[ID:nST0583225]

不过交易员观察,台币单靠台股题材难以独撑大局,国际上对美国财政悬崖磋商结果,仍十分关注,而美国联邦储备理事会(美联储,FED)开会在即,市场氛围只要随之摇摆,敏感的外资或随之进进出出,短期难以有一定方向,年底前的变数仍多.

他们指出,29元大关前市场气氛变得异常谨慎,此前央行干预的关键价位每每在触及前市场均会"自动调节",而今日中国人行明确人民币兑美元T和T+1品种均需遵守波幅1%规定[ID:nSH0121697],也让交易员嗅到亚洲央行紧紧看管套利交易的味道,对风险资产的交易更趋谨慎.

在无本金交割远期外汇(NDF)PNDF市场方面,美元/台币也随现货市场波动较为剧烈,各天期报价于早盘外资汇入时仍与上日相当,但随后气氛反转,一个月期及六个月期换汇点折价较上日分别缩减约4分及6分,盘中看升台币气氛由浓转淡,一周期更已转为溢价.盘中明显出现美元空单回补.

多数亚洲新兴市场货币周一持稳或小涨,受汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)支撑.该数据显示中国制造业活动升温,凸显出该国经济回暖迹象.[EMRG/SGCN]

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.121 29.116 29.019-29.140 29.125 7.09 8.11

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.072 29.055 29.020-29.085 29.085 2.74 3.73

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.025/-0.010 -0.065/-0.050

美元/台币六个月期 -0.245/-0.210 -0.305/-0.270

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