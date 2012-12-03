〔台湾货币市场〕短率沈在低位,期底最后一日资金充裕

* 短率续在低位附近

* 提底最后一日资金充裕

* 预料本周期初仍续宽裕

记者 高洁如

路透台北12月3日电---台湾银行间短率周一续在低位附近.上周五单日全体银行罕见留下单日1,200亿台币以上的高额积数,资金浮滥,而今日是提存期最后一日,资金需求仍然疲弱,短率续在低位.

不少交易员纷纷指出,市场的需求实在疲弱,已陷入降利率也无法刺激需求的流动性陷阱.而在央行减少隔夜、三种天期存单的冲销力道之下,刻意营造的宽松的资金环境并无法可改,因此本提存期的准备数字肯定又要冲破上月,再创高位了.

"我们当然很无耐,对央行要不要收(隔夜资金)已经不抱期待了."交易员称.

央行近月底最新的数据显示,10月金融机构的净超额准备为平均每日210亿台币,已是连续四个月走升.

此亦创下今年1月的平均258亿台币以来的最高.每年1或2月过年期间,为维持资金平稳充裕,央行皆采行更为宽松的货币政策以维资金情势的平稳.

本地时间16:11银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.384%,上日收在0.386%.今日区间在0.295-0.46%,同上日.

一周(2-7天)拆款区间落在0.388-0.47%;同上日.

**短票利率靠拢区间低位**

票券商表示,今日银行买票意愿仍然很高,先前0.78%利率的短票已相当地少,利率朝区间低位靠拢.

一个月短票成交利率主要在0.77%.上日还有部分比例成交在0.78%.

台湾央行存单到期金额3,027.55亿,存单发行金额待稍晚公布. [TW/MMTCN]

下周存单到期金额为8,969.95亿台币,除周一之外,本周余日存单到期情况为:周二63亿、周三3,763亿、周四261亿以及周五1,855.4亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,修正后周五超额准备为1,253亿台币;至周日,累计超额准备为3,616亿台币,加计前期1%的超额准备为4,522亿台币.

**公债RP利率稳于区间低位**

公债10天期附买回(RP)利率则持稳在区间低位.今日为旬底,资金宽松依旧,由于缺券状况未解,多以到期续做为主.

央行持续执行适度宽松政策,上周存单发行余额净减了332.45亿台币,令存单未到期余额降至6.6兆以下.交易商指出,这让银行端找券需求更为强烈,但碍于额度分配与内控规定,与银行间的交易受到限制.

"有的一次要给我5亿,(公司债)利率做在0.80%,但我没法给."一证券商交易员说.

虽然市场游资涌动,不过公债RP利率仍未跌破0.70%.一外商银交易员认为,券商资金多来自于投信与寿险,他们对于利率较为坚持.

有投信业者表示,往来的大型公股银行,有的已将公债RP利率开到0.65%,但由于这样的利率水准实在太低,所以没有承做.

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.71-0.72%,少数成交在0.70%.一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.81-0.83%,少数成交在0.80%.

交易商指出,本周紧缩因素有周五台化(1326.TW)110亿台币的公司债交割.(完)