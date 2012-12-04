〔离岸人民币〕台湾10月OBU人民币存款月增7.4%,人民币授信月增10.3%--央行

路透台北12月4日电---台湾央行周二公布台湾银行业国际金融业务分行(OBU)人民币存款,持续创下高位,10月底达193.04亿人民币,月增7.4%.

此外,台湾央行也首度公布自今年8月起的OBU人民币总资产、人民币授信及人民币跨境贸易结算总额,10月份分别为472.21亿人民币、85.88亿及52.72亿;其月增率分别为7.5%、10.3%及2.2%.

台湾央行行务委员宋秋来表示,10月份台湾及香港人民币存款增速看来有所加快,应与对人民币升值的预期心理有关.

去年7月底兆丰银行获金管会核准成为首家OBU可承做人民币业务的银行,目前已有48家本地/外商银行开办业务.

至10月底为止,已开业营运的OBU共62家,全体OBU资产总额为1,627.73亿美元,较上月增加0.39%.其中本地银行的家数是37家,外商银行有25家.

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以下为央行公布的OBU人民币变化:

时 间 人民币存款量(千元) 人民币总资产(亿) 人民币授信(亿) 人民币跨境结算(亿)

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2012年

10月 19,304,485 472.21 85.88 52.72

9月 17,975,086 439.27 77.83 51.58

8月 17,542,394 397.70 69.75 38.28

7月 16,096,450

6月 15,861,845

5月 15,000,686

4月 12,954,297

3月 11,472,527

2月 9,304,465

1月 6,597,965

2011年

12月 5,631,408

11月 4,380,746

10月 2,333,450

9月 1,142,000

8月 70,682 (完)