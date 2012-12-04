〔离岸人民币〕台湾10月OBU人民币存款月增7.4%,人民币授信月增10.3%--央行

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北12月4日电---台湾央行周二公布台湾银行业国际金融业务分行(OBU)人民币存款,持续创下高位,10月底达193.04亿人民币,月增7.4%.
此外,台湾央行也首度公布自今年8月起的OBU人民币总资产、人民币授信及人民币跨境贸易结算总额,10月份分别为472.21亿人民币、85.88亿及52.72亿;其月增率分别为7.5%、10.3%及2.2%.
台湾央行行务委员宋秋来表示,10月份台湾及香港人民币存款增速看来有所加快,应与对人民币升值的预期心理有关.
去年7月底兆丰银行获金管会核准成为首家OBU可承做人民币业务的银行,目前已有48家本地/外商银行开办业务.
至10月底为止,已开业营运的OBU共62家,全体OBU资产总额为1,627.73亿美元,较上月增加0.39%.其中本地银行的家数是37家,外商银行有25家.
浏览台湾银行业OBU人民币存款变化图表,请点选(r.reuters.com/tuq44t)
以下为央行公布的OBU人民币变化:
时 间 人民币存款量(千元) 人民币总资产(亿) 人民币授信(亿) 人民币跨境结算(亿)
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2012年
10月 19,304,485 472.21 85.88 52.72
9月 17,975,086 439.27 77.83 51.58
8月 17,542,394 397.70 69.75 38.28
7月 16,096,450
6月 15,861,845
5月 15,000,686
4月 12,954,297
3月 11,472,527
2月 9,304,465
1月 6,597,965
2011年
12月 5,631,408
11月 4,380,746
10月 2,333,450
9月 1,142,000
8月 70,682 (完)
--记者 林妙容; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。