〔加拿大股市〕矿业及金融股拖累大盘收低,制造业数据疲弱打压人气

路透多伦多12月3日电---加拿大主要股指周一下跌,黄金矿业股及金融股跌幅居前.美国及加拿大制造业数据疲弱,引发对经济前景的疑虑.
美国供应管理协会(ISM)报告显示,美国11月制造业意外萎缩,降至逾三年来最低位,显示制造业可能难以获得动能.
"原因在ISM报告的数据,有鉴于美国经济的稳健度对加拿大的重要性,该数据让市场感到担忧,"Investment Strategy总裁Gavin Graham说.
加拿大皇家银行11月制造业采购经理人指数(PMI)则显示,加国制造业成长速度在11月连续第五个月放慢,并触及两年多以来的低点.
Graham并补充道,美国避免财政悬崖的协商也令市场承压,因为看来两党似乎不热衷于互相妥协.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低69.62点,或0.57%,报12,169.74点.10个板块中有七个下跌.(完)
--编译 李婷仪;审校 张明钧
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