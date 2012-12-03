全球外汇市场12月4日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)
0001 - 英国11月BRC同店零售销售
0030 - 澳洲10月建筑许可
0030 - 澳洲第三季经常帐收支
0330 - 澳洲央行利率决议
0130 - 日本10月加班工资
0930 - 英国11月Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI)
1000 - 欧元区10月生产者物价指数(PPI)
1245 - 美国12月1日当周ICSC/高盛连锁店销售
1355 - 美国12月1日当周Redbook连锁店销售
1400 - 加拿大央行利率决定
1445 - 美国11月ISM-纽约企业活动指数
1545 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)理事塔鲁洛在布鲁金斯学会"调整金融产业结构以强化经济成长与稳定"会议上发表演说,讲题为"产业结构及系统性风险监管".
2100 - 新西兰10月31日止政府帐目
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张明钧;审校 王兴亚
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]