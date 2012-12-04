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〔澳洲数据〕10月建筑许可经季调较前月下滑7.6%,预估为下滑2.0...
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货币新闻
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2012年 12月 4日 星期二 08:44 BJT
〔澳洲数据〕10月建筑许可经季调较前月下滑7.6%,预估为下滑2.0%
路透悉尼12月4日电---澳洲统计局周二公布数据显示,澳洲10月建筑许可经季节调整后较前月下滑7.6%,路透调查预估为下滑2.0%%.(完)
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投行观点：Glaukos Corp目标价从42美元上调至60美元--摩根大通
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
投行观点： Dollar Tree目标价从99美元下调至95美元，评级定为买入--德意志银行
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
投行观点： Dollar Tree目标价从84美元下调至80美元，评级定为中性--巴克莱
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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