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货币新闻 | 2012年 12月 4日 星期二 08:44 BJT

〔澳洲数据〕10月建筑许可经季调较前月下滑7.6%,预估为下滑2.0%

路透悉尼12月4日电---澳洲统计局周二公布数据显示,澳洲10月建筑许可经季节调整后较前月下滑7.6%,路透调查预估为下滑2.0%%.(完)

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