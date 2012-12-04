〔澳洲数据〕第三季经季节调整的经常帐为赤字149亿澳元

路透悉尼12月4日电---澳洲统计局周二公布,澳洲第三季经季节调整的经常帐为赤字149亿澳元.路透调查预估为赤字148亿.

以下为经季节调整的详细数据(单位:10亿澳元):

第三季 第二季 2011年第三季

经常帐收支 -14.900 -12.369 -6.947

商品及服务收支 -4.645 -2.114 +5.827

出口 +73.851 +77.899 +81.064

进口 -78.497 -80.013 -75.237

澳洲统计局表示,净出口对第三季国内生产总值(GDP)的贡献可能为正0.1个百分点.第三季GDP报告将于周三公布.

路透调查显示,分析师预计第三季经常帐赤字为148亿澳元,净出口为经济成长贡献为零.

澳洲净外债为7,486.5亿澳元.

欲浏览具体数据可访问澳洲统计局网站(www.abs.gov.au)

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