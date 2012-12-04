〔美国金融〕证券交易委员会控告五家大型会计事务所的中国关联公司

* 普华永道归咎于美国和中国法令互有冲突

* 另有四家美国公司的中国关联公司遭诉

* 美国证券交易委员会已寻求中国官方合作

路透华盛顿/纽约12月3日电---美国监管机构周一指控五大会计事务所的中国关联公司违反证券法规,因这些关联公司拒绝出具特定的审计文件.这令人怀疑美国和中国之间解决此一议题的协商是否已经停摆.

美国证券交易委员会(SEC)已经展开对德勤(众信, Deloitte)、毕马威会计师事务所、普华永道(资诚)、BDO及安永会计师事务所中国关联公司的诉讼程序.

这是SEC至今为获得相关文件而采取的最为广泛的一次执法行动.SEC需要这些文件,以调查在美国上市的中国公司可能存在的帐务诈欺问题.

SEC表示,其一直在寻找九家中国公司的文件以调查其是否有不当行为.中国商业秘密法阻碍调查机构取得审计文件,而这些审计文件是判断公司是否有帐务违规的依据.