〔金砖国家〕12月3日股汇市收盘纵览

路透12月4日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月3日(周一)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高0.07%,报1,007.68点.

中国股市:沪综指重返跌势,放量收跌1%再创近四年新低,酿酒、制药等消费板块大幅杀跌.分析人士指出,当前市场仍处于单边下跌的探底过程中,市场已步入1,800-2,000点的震荡区间.沪综指.SSEC收报1,959.767点,跌20.350点或1.03%,此前低位为2009年1月16日的1,954.438点.上海A股今日成交429亿元人民币,上周五为376亿元.[.SSCN]

香港股市:在清淡交投中收低,受内地股市下跌拖累.港股恒生指数曾短暂测试2012年的盘中高点.恒生指数.HSI收跌1.2%至21,767.9点,国企指数.HSCE跌1.5%至10,458.9.虽然中国数据显示11月制造业增长13个月来首次提速,提振其他地区股市,但港股和内地股市均收低.投资者对上周五的涨幅进行获利了结.[.HKCN]

中国汇市:人民币兑美元即期CFXS=CNY小幅收低,全天交易仍徘徊在涨幅上限处,价位则随中间价微幅走弱.监管层明确T+0和T+1品种属于1%波幅限制管理范围,进一步抑制即期市场流动性,市场仍是结汇意愿占据主动,交易员仍期待央行打破僵局.境内美元人民币一年期掉期CNY1Y=CFXS升水报1,630点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3909元.[CNY/CN]

========================================================================================

印度股市:收跌,从19个月高点回落.由于国会即将表决外资直接在零售业投资多品牌的法案,引发市场疑虑,

近来表现优异的股票例如HDFC Bank (HDBK.NS)遭到获利了结.指标BSE指数.BSESN下跌0.18%,或34.58点,报19,305.32点,此前已连涨四日的累计涨幅为4.5%.[.BO][ID:nL4N09D2CG]

印度汇市:印度卢比终止连涨三日的局面.包括石油及黄金等企业在内的进口商扩大买进美元,同时,国内股市疲弱亦让汇市难以喘息.印度卢比/美元INR=D2收报54.77/78,较上周五收盘价54.26/27贬值0.9%.[INR/][ID:nL4N09D2UE]

========================================================================================

俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,451.690点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收高1.22%至769.97点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.02%至30.8849;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.4%,报40.2099.

========================================================================================

巴西股市:收高.因预期长期低利率将助长住宅建商的需求,但投资人仍关注电力公用事业股重新拟定电价折让计画的进展.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收高1.27%至58,202.35点.[ID:nL1E8N33KF]

巴西汇市:巴西央行大举干预汇市阻升巴西雷亚尔,并在年底之际提振美元的流动性;巴西每逢年底时通常美元流动性较稀少.在央行干预下,巴西雷亚尔BRL=BRBY仅收涨0.5%,报 2.1190.[ID:nL1E8N3A3E]

========================================================================================

南非股市:从记录高点回落.希腊债券回购计画激励投资人追逐较黄金风险更高的资产,使得Gold Fields (GFIJ.J)等在南非上市的金矿制造商股价承受压力.南非最大金矿商AngloGold Ashanti (ANGJ.J)、Harmony (HARJ.J)及Gold Fields(GFIJ.J)股价均挫低逾2%.指标约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI下跌0.22%至33,799.77点.综合指数.JALSH跌0.14%,报38,049.74.[.J][ID:nL5E8N3EYM]

南非汇市:兰特/美元上涨.由于希腊债务疑虑稍减,且中国制造业数据优于预估,带动欧元上涨,兰特/美元亦跟着走高.1636GMT时,兰特/美元ZAR=D3上涨0.6%,报8.8575,仍交投在上周五的区间之内.[ZAR/][ID:nL5E8N3H92](完)