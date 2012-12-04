〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数下滑,因海岬型和巴拿马型费率下跌

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透12月3日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周一下滑,海岬型和巴拿马型船舶费率因需求减少而下降.
波罗的海乾散货运价指数下滑0.83%,至1,077点,该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI下跌1.5%,至2,166点,日均获利下滑337美元至15,532美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.
海岬型费率持续下降,因中国对铁矿石的买兴减少.
铁矿石约占海岬型船运输量的三分之一,经纪商称其价格走势仍是影响乾散货运输价格的一个重要因素.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下滑0.71%,日均获利下跌59美元至7,756美元.
巴拿马型船舶的运费下滑,因为船运活动持续放缓.
灵便型船舶日均获利上升4美元至6,609美元.超灵便型船舶日均获利上涨66美元至8,071美元.(完)
--编译 李婷仪;审校 张荻
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。