〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数下滑,因海岬型和巴拿马型费率下跌

路透12月3日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周一下滑,海岬型和巴拿马型船舶费率因需求减少而下降.

波罗的海乾散货运价指数下滑0.83%,至1,077点,该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI下跌1.5%,至2,166点,日均获利下滑337美元至15,532美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

海岬型费率持续下降,因中国对铁矿石的买兴减少.

铁矿石约占海岬型船运输量的三分之一,经纪商称其价格走势仍是影响乾散货运输价格的一个重要因素.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下滑0.71%,日均获利下跌59美元至7,756美元.

巴拿马型船舶的运费下滑,因为船运活动持续放缓.

灵便型船舶日均获利上升4美元至6,609美元.超灵便型船舶日均获利上涨66美元至8,071美元.(完)