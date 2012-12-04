《台湾报摘》--经济日报12月4日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--大立光(3008.TW)昨日证实,已递件申请回台投资,以因应中长期产能需求,但实际投资金额及细节尚未定案,也还没确定回台投资落脚地点.
* 其他:
--供应链传出iPhone 5因内嵌式(in cell)触控面板良率不佳,苹果(AAPL.O)将在下一代iPhone采用胜华2384.TW与F-TPK宸鸿(3673.TW)生产的单片式玻璃(OGS)触控面板,并提早在明年上半年推出新一代iPhone,可能取名iPhone 5S.
--金管会严控寿险业者猎地买楼的冲击持续,新光人寿原将在昨日公开标售位于台北市内湖的亚太经贸广场B栋,最后撤标收场,商仲业者指出,金管会祭出新规定至今不到一个月,共有九大标售案撤标或流标、总底价达176亿台币,商用不动产市场急冻.
--两岸互设经贸办事处,终于报佳音.经济部高层昨日透露,外贸协会设于上海的"台贸中心上海代表处"已于近期低调"试营运",预计12月18日正式揭牌,另外北京代表处也将在年底揭幕,开启两岸经贸的新纪元.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 林高丽
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。