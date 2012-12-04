《台湾报摘》--经济日报12月4日

* 头版头条:

--大立光(3008.TW)昨日证实,已递件申请回台投资,以因应中长期产能需求,但实际投资金额及细节尚未定案,也还没确定回台投资落脚地点.

* 其他:

--供应链传出iPhone 5因内嵌式(in cell)触控面板良率不佳,苹果(AAPL.O)将在下一代iPhone采用胜华2384.TW与F-TPK宸鸿(3673.TW)生产的单片式玻璃(OGS)触控面板,并提早在明年上半年推出新一代iPhone,可能取名iPhone 5S.

--金管会严控寿险业者猎地买楼的冲击持续,新光人寿原将在昨日公开标售位于台北市内湖的亚太经贸广场B栋,最后撤标收场,商仲业者指出,金管会祭出新规定至今不到一个月,共有九大标售案撤标或流标、总底价达176亿台币,商用不动产市场急冻.

--两岸互设经贸办事处,终于报佳音.经济部高层昨日透露,外贸协会设于上海的"台贸中心上海代表处"已于近期低调"试营运",预计12月18日正式揭牌,另外北京代表处也将在年底揭幕,开启两岸经贸的新纪元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 高洁如; 审校 林高丽

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