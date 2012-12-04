版本:
中国
亚洲 | 2012年 12月 4日 星期二 08:35 BJT

〔国际油市〕原油期货持稳在89美元附近,因供应担忧和美国疑虑相抵

路透新加坡12月4日电---美国原油期货周二盘初在亚洲盘持稳在每桶约89美元,因中东紧张情势引发的供应疑虑,抵销了美国制造业数据疲弱及财政悬崖疑虑.

0006GMT,美国原油期货CLc1小跌0.08美元至89.01美元.上交易日曾升逾90美元.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐