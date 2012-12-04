《台湾报摘》--工商时报12月4日

* 头版头条:

--中央银行昨宣布第四季理监事会将于12月19日(周三)召开,这是央行史上首次在非周四举行例行理监事会,相关人士指出,国际情势变化不大,央行却打破惯例,应是两岸已有默契,将在各自选出清算行后,于19日宣布两岸货币清算正式启动.

* 其他:

--抢发人民币业务财,近期联邦银行(2838.TW)推出"美人新机"专案,针对国际金融业务分行(OBU)人民币存款,只要存款金额人民币1万元(4.6万台币),就可适用高于一般人民币存款1.45个百分点的优惠利率,6个月期最高2.5%,大举吸收人民币.

--为抢攻新兴市场商机.外资圈近期传出苹果(AAPL.O)与鸿海集团(2317.TW)正研拟明年上半年是否推出低成本iPhone,硬体规格可能包括--G/G或OGS触控面板、塑胶机壳、500万画数镜头,届时鸿海集团、F-TPK(宸鸿)(3673.TW)、玉晶光(3406.TW)将是最大受惠者。

--经建会近期内端出的自由经济示范区计画,将盘点法规与调适清单,以促使人流松绑,计画放宽台资跨国企业可以调派集团内部大陆籍干部或专业技术人才来台从事指派之工作,以利台资跨国企业的产业全球布局.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.