《台湾重要政经日程》--12月4日-2013年10月10日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
==================今日重要政经消息======================
12/4(二)
--16:20 央行公布国际金融业务分行概况.
==================近期重要政经消息======================
12/5(三)
--08:30 主计总处公布11月消费者物价指数(CPI)年增率,上月为年增2.36%.
--16:10 台湾央行公布11月外汇存底,上月底为3,992.16亿美元.
12/7(五)
*--12:30 台湾央行公布364天期存单标售结果,标售金额1,000亿台币.
--16:00 财政部公布11月进出口年变动率;上月较去年同期分别为衰退1.80%及1.90%.
12/10(一)
--13:30 台积电(2330.TW)公布营收.
12/13(四)
--12:20 央行标售182天期国库券,金额300亿台币,14日交割.
--12:20 央行标售10年增额券101/9R,金额400亿台币,18日交割.
*12/19(三)
--15:30 台湾央行召开第四季全体理监事会议,会后并宣布利率决策.
12/20(四)
--16:00 经济部公布11月外销订单,上月年增3.2%.
12/22(六)
--金融市场因应开国纪念日调整休假补交易一日,金融市场开市.
12/24
--16:00 经济部公布11月工业生产指数年增率,上月初值为年增4.56%.
12/25
--16:10 台湾央行公布11月M2货币总计数年变动率.
12/31(一)
--金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日.
2013年
1/1(二)
--金融市场休市一日.
2/11-2/15
--农历春节假期.
2/23 (六)
--补行上班一日,金融市场开市.
--16:20 央行公布第四季经常帐及国际收支数据,第三季经常帐顺差116.4亿美元.
2/28 (四)
--228纪念日休假,金融市场休市.
4/4-4/5
--儿童节/民族扫墓节休市二日.
6/12(三)
--端午节休市一日.
9/14(六)
--弹性放假补行上班一日.
9/19-9/20
--中秋节放假及隔日调整放假,金融市场休市.
10/10(四)
--国庆日休市一日. (完)
--记者 高洁如; 审校 黄凯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。