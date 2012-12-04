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亚洲 | 2012年 12月 4日 星期二 08:52 BJT

〔芝加哥期市〕大豆连涨第二日,受到南美产量疑虑的支撑

路透悉尼12月4日电---美国大豆周二连续第二日上涨,因受到南美产量疑虑以及中国需求强劲的支撑.

芝加哥期货交易所(CBOT)1月大豆SF3上涨0.24%,报每蒲式耳15.57-1/4美元,该合约周一上涨约1%.

3月玉米CH3变动不大,报每蒲式耳7.54-1/2美元,上日涨0.27%.

3月小麦WH3涨0.12%至每蒲式耳8.61-3/4美元.周一收低0.32%.

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