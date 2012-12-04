〔全球经济〕11月全球制造业活动跌势减缓--摩根大通PMI调查

路透伦敦12月3日电---一项周一公布的企业调查结果显示,全球制造业活动11月滑坡速度减缓,因产出在五个月来首见上扬.

摩根大通全球制造业采购经理人指数(PMI)于11月升至49.7,10月则自49.2下修为48.8.

11月数据为6月以来最佳水准,但仍略低于50的景气荣枯分水岭.

"在时序进入年末之际,全球制造业似正回升,"摩根大通全球经济协调部门主管David Hensley表示.

"产出、新订单及就业的调查指数持续好转,尽管是由低位回升,而成品库存水位则相当低."(完)