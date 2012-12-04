〔全球经济〕11月全球制造业活动跌势减缓--摩根大通PMI调查

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透伦敦12月3日电---一项周一公布的企业调查结果显示,全球制造业活动11月滑坡速度减缓,因产出在五个月来首见上扬.
摩根大通全球制造业采购经理人指数(PMI)于11月升至49.7,10月则自49.2下修为48.8.
11月数据为6月以来最佳水准,但仍略低于50的景气荣枯分水岭.
"在时序进入年末之际,全球制造业似正回升,"摩根大通全球经济协调部门主管David Hensley表示.
"产出、新订单及就业的调查指数持续好转,尽管是由低位回升,而成品库存水位则相当低."(完)
--编译 龚芳;审校 戴素萍
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。