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亚洲 | 2012年 12月 4日 星期二 09:14 BJT

〔标题新闻〕港股今日可能继续下跌,因美国制造业数据欠佳拖累美股

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4N09E02M]

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