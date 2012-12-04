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亚洲 | 2012年 12月 4日 星期二 09:37 BJT

〔标题新闻〕爱立信(Ericsson)以侵权为由,请求ITC禁止美国进口韩国三星电子的产品

备注:ITC为美国国际贸易委员会

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8N3H8O]

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