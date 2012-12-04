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货币新闻 | 2012年 12月 4日 星期二 10:02 BJT

〔标题新闻〕美国阿拉斯加州安克拉治附近发生规模5.7地震--地质调查局(USGS)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nW1E8DJ02P]

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