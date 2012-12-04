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亚洲 | 2012年 12月 4日 星期二 10:13 BJT

《汇市简讯》美元/日圆走势仍迟滞,82.00下方略见投机客停止单

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* 传闻称在82.00下方有投机客停止单,但也有买单参杂

* 下档跟进的机会仍然不大,买单一路挂到81.50

* 81.50之前买盘非常强劲,有许多是日本买单,以及来自境外的买兴

* 81.50下方有大笔停止单

* 低点持续上移 (完)

--编译 李婷仪;审校 龚芳

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