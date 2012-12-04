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亚洲 | 2012年 12月 4日 星期二 10:36 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆以外亚币盘初持稳至小升

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* 美元兑日圆以外亚币盘初持稳至小幅走升

* 美元/菲律宾披索及一些东南亚货币上涨,此前疑似有干预动作

* 美元/韩元及美元/台币持稳,在超窄的区间内交投

* 人民币兑美元中间价报6.2885元[ID:nEAP309401]

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.4%

* 市场等候澳洲央行会议结果,市场反映将降息25个基点.(完)

--编译 戴素萍;审校 龚芳

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