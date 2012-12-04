〔台湾债市〕公债RP利率稳中趋跌,银行找券需求迫切

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北12月4日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周二稳中趋跌,在银行找券需求只增不减下,主要交易区间自0.71-0.72%向0.70-0.71%移动.
交易商指出,银行端的资金趋于泛滥,为了不烂在帐上,每天都来要券.有大型证券商为了挡掉钱潮,开出公债0.70%、公司债0.80%的"一口价"利率,但客户续做的意愿仍相当高.
另一证券商交易员则说,"银行自己开0.70%,而且说量多少都愿意做."
至于投信与寿险客户对利率虽相对坚持,但也不得不跟着调整,公债RP利率能做在0.72%的比率已经偏少.
在公债RP利率逐渐向0.70%靠拢之际,交易商认为,进一步跌破的机率应该不大,除非隔夜拆款利率再向下调整.
证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.70-0.71%,少数成交在0.72%.一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.80-0.82%,上日在0.81-0.83%.
交易商指出,本周紧缩因素有周五台化(1326.TW)110亿台币的公司债交割.(完)
--记者 董永年; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。