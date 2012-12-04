〔台湾债市〕公债RP利率稳中趋跌,银行找券需求迫切

路透台北12月4日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周二稳中趋跌,在银行找券需求只增不减下,主要交易区间自0.71-0.72%向0.70-0.71%移动.

交易商指出,银行端的资金趋于泛滥,为了不烂在帐上,每天都来要券.有大型证券商为了挡掉钱潮,开出公债0.70%、公司债0.80%的"一口价"利率,但客户续做的意愿仍相当高.

另一证券商交易员则说,"银行自己开0.70%,而且说量多少都愿意做."

至于投信与寿险客户对利率虽相对坚持,但也不得不跟着调整,公债RP利率能做在0.72%的比率已经偏少.

在公债RP利率逐渐向0.70%靠拢之际,交易商认为,进一步跌破的机率应该不大,除非隔夜拆款利率再向下调整.

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.70-0.71%,少数成交在0.72%.一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.80-0.82%,上日在0.81-0.83%.

交易商指出,本周紧缩因素有周五台化(1326.TW)110亿台币的公司债交割.(完)