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亚洲 | 2012年 12月 4日 星期二 11:21 BJT

〔日本股市〕日经指数早盘下跌,因美国数据不佳引发对出口股获利了结

路透东京12月4日电---日本股市日经指数周二小幅下跌,削减上交易日创下七个月高位的升幅,因美国经济数据疲弱引发对出口股进行获利了结.

日经指数.N225早盘下跌0.4%至9,420.26,进一步脱离周一高位.当时日经升穿重要心理关卡9,500点的阻力位,为4月27日以来首见.

分析师表示,投资人对美国经济的不确定性持审慎态度.美国是日本出口商前途的关键,许多出口商仰赖美国经济的消费情况.

东证股价指数.TOPX小跌0.2%至780.38.(完)

--编译 戴素萍;审校 石冠兰

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