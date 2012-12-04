版本:
中国
亚洲 | 2012年 12月 4日 星期二 14:59 BJT

〔表格〕外资及陆资在台股买超19.04亿台币,连续第四日买超

路透台北12月4日电---台湾证券交易所周二资料显示,外资及陆资在台股买超19.04亿台币,连续第四个交易日买超,累计买超金额达362.14亿台币;上日修正后为买超83.72亿.

三大法人今日合计买超37.47亿台币,上交易日修正后为买超84.82亿台币.

以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正后数字):

日期 外资及陆资 自营商 投信 合计

12/4 +19.04 +18.56 -0.13 +37.47

12/3 +83.72r +6.07r -4.97r +84.82r

----------------------------------------------------

本月累计 +102.76 +24.63 -5.10 +122.29

月份 外资及陆资 自营商 投信 合计

11月 +427.57 +31.64 +23.11 +482.31

10月 -286.77 -134.03 -27.24r -448.03r

9月 +586.89 +22.34r -33.56r +575.67r

8月 +920.97r -8.90r +54.84r +966.91r

7月 -470.26r +35.58r +94.04r -340.64r

6月 -262.16 +41.68r +26.93r -193.54r

5月 -1,128.25 -15.90 +6.81r -1,137.33r

4月 -312.18 -59.42 -16.05r -387.66r

3月 +323.20 -80.11 -55.16r +187.93r

2月 +634.70r +87.33r -51.96r +670.07r

1月 +513.18 +46.30 -71.04r +488.44r (完)

参看相关细节,请点选(here)

参看台湾股市相关新闻,请点选[TW-STX-CMN]

--记者 林妙容; 审校 林高丽

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐