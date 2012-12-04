〔表格〕外资及陆资在台股买超19.04亿台币,连续第四日买超

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北12月4日电---台湾证券交易所周二资料显示,外资及陆资在台股买超19.04亿台币,连续第四个交易日买超,累计买超金额达362.14亿台币;上日修正后为买超83.72亿.
三大法人今日合计买超37.47亿台币,上交易日修正后为买超84.82亿台币.
以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正后数字):
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
12/4 +19.04 +18.56 -0.13 +37.47
12/3 +83.72r +6.07r -4.97r +84.82r
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本月累计 +102.76 +24.63 -5.10 +122.29
月份 外资及陆资 自营商 投信 合计
11月 +427.57 +31.64 +23.11 +482.31
10月 -286.77 -134.03 -27.24r -448.03r
9月 +586.89 +22.34r -33.56r +575.67r
8月 +920.97r -8.90r +54.84r +966.91r
7月 -470.26r +35.58r +94.04r -340.64r
6月 -262.16 +41.68r +26.93r -193.54r
5月 -1,128.25 -15.90 +6.81r -1,137.33r
4月 -312.18 -59.42 -16.05r -387.66r
3月 +323.20 -80.11 -55.16r +187.93r
2月 +634.70r +87.33r -51.96r +670.07r
1月 +513.18 +46.30 -71.04r +488.44r (完)
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--记者 林妙容; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。