〔台湾汇市〕台币/美元收于平盘附近,台股动向更显动见观瞻

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 外资双向承作
* 进口商亦见较多进场买汇
* 明日交投料主要落于29.050-29.100
路透台北12月4日电---台币兑美元TWD=TP周二收于平盘附近,仅仅微扬0.5分.台股在连续数天走扬后,今日随区域股市于平盘偏弱游走,难再吸引外资持续汇入,加以进口商青睐当前价位,令台币于当前水准窄幅交投,静待台股及国际消息面的进一步动静.
汇银人士指出,台股今日暂停涨势,外资对短期台股走势看法未能趋向一致,今日盘中见双向承作,加以大型进口商今日也进场买汇,在29.050-29.070区间交投不少,显示买卖双方对当前价格都能接受,在进一步消息面指出方向之前,料29.050-29.100仍是月底前的主要交易热区.
"(美国财政问题)总会在最后一天做个了结...市场没有那么悲观."一本地银行交易员称.
他们认为,虽然国际市场认为美国财政问题是当前主要焦点,但倾向乐观看待,也给予了台币支撑,难见大贬格局.此外,台币近来与台股连动性较高,台股动向反而成为汇市走势的主要指标,料在年底政府推出振兴股市方案之前,台股仍将是影响台币的主要因素.
台股加权指数.TWII周二收于平盘,仅微涨0.01%报7,600.98点;外资及陆资今日在台股持续买超19.04亿台币,连续四个交易日买超,累计买超金额达362.14亿台币.[ID:nST0583793]
此外,交易员也指出,台湾央行将在本月19日举行第四季理监事会[ID:nST0583157],虽然市场预期其利率决策将维持不变,且货币政策基调也不会有具体调整,但仍将关注其会后声明是否有出人意表的表述.
在无本金交割远期外汇(NDF)PNDF市场方面,美元/台币今日变化不大,各天期换汇点折价盘中一度更为收敛,且指标一个月期回到平盘附近,一周期维持在溢价,显示海外投资人短期看贬台币.不过盘末再回到上日收盘价位.
新兴亚洲货币周二多数持稳或走软,此前美国制造业数据疲软,凸显了美国日益逼近的预算危机的潜在危险. [EMRG/SGCN]
环球汇市新闻请见[TOP/NEWSCN-FRX]
环球经济新闻请见[TOP/NEWSCN-MCE]
----------------------------------------------------------------------------
16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 29.116 29.121 29.056-29.125 29.125 6.78 7.09
TAIFX1
元太外汇经纪公司 29.073 29.072 29.058-29.085 29.085 3.01 2.74
COSMOS1
----------------------------------------------------------------------------
无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 -0.020/-0.010 -0.025/-0.010
美元/台币六个月期 -0.240/-0.210 -0.245/-0.210
----------------------------------------------------------------------------(完)
--记者 林妙容;审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。