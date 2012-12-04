〔台湾汇市〕台币/美元收于平盘附近,台股动向更显动见观瞻

* 外资双向承作

* 进口商亦见较多进场买汇

* 明日交投料主要落于29.050-29.100

路透台北12月4日电---台币兑美元TWD=TP周二收于平盘附近,仅仅微扬0.5分.台股在连续数天走扬后,今日随区域股市于平盘偏弱游走,难再吸引外资持续汇入,加以进口商青睐当前价位,令台币于当前水准窄幅交投,静待台股及国际消息面的进一步动静.

汇银人士指出,台股今日暂停涨势,外资对短期台股走势看法未能趋向一致,今日盘中见双向承作,加以大型进口商今日也进场买汇,在29.050-29.070区间交投不少,显示买卖双方对当前价格都能接受,在进一步消息面指出方向之前,料29.050-29.100仍是月底前的主要交易热区.

"(美国财政问题)总会在最后一天做个了结...市场没有那么悲观."一本地银行交易员称.

他们认为,虽然国际市场认为美国财政问题是当前主要焦点,但倾向乐观看待,也给予了台币支撑,难见大贬格局.此外,台币近来与台股连动性较高,台股动向反而成为汇市走势的主要指标,料在年底政府推出振兴股市方案之前,台股仍将是影响台币的主要因素.

台股加权指数.TWII周二收于平盘,仅微涨0.01%报7,600.98点;外资及陆资今日在台股持续买超19.04亿台币,连续四个交易日买超,累计买超金额达362.14亿台币.[ID:nST0583793]

此外,交易员也指出,台湾央行将在本月19日举行第四季理监事会[ID:nST0583157],虽然市场预期其利率决策将维持不变,且货币政策基调也不会有具体调整,但仍将关注其会后声明是否有出人意表的表述.

在无本金交割远期外汇(NDF)PNDF市场方面,美元/台币今日变化不大,各天期换汇点折价盘中一度更为收敛,且指标一个月期回到平盘附近,一周期维持在溢价,显示海外投资人短期看贬台币.不过盘末再回到上日收盘价位.

新兴亚洲货币周二多数持稳或走软,此前美国制造业数据疲软,凸显了美国日益逼近的预算危机的潜在危险. [EMRG/SGCN]

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.116 29.121 29.056-29.125 29.125 6.78 7.09

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.073 29.072 29.058-29.085 29.085 3.01 2.74

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.020/-0.010 -0.025/-0.010

美元/台币六个月期 -0.240/-0.210 -0.245/-0.210

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