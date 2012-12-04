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亚洲 | 2012年 12月 4日 星期二 13:59 BJT

〔台湾股市〕收盘微升,宏达电及苹果供应商领涨

路透台北12月4日电---台湾股市周二微升,为连续第九个交易日上涨,智能手机宏达电(2498.TW)及苹果(AAPL.O)供应商领涨.

加权股价指数.TWII收升0.01%或1.07点,报7,600.98.

宏达电大涨4.5%,大立光(3008.TW)和玉晶光(3406.TW)均涨逾1%.

根据初步数据,大盘成交值.TV.TW.TTOV.TW扩大为893.53亿台币,上日为826.50亿.(完)

--编译 戴素萍;审校 程琳

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