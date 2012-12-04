〔台湾债市〕101/9R殖利率收高,标债前难脱整理格局

路透台北12月4日电---台湾10年增额券101/9R发行前交易殖利率周二微幅收高.美国制造业数据表现疲弱一度令债市殖利率走低,但随着台股尾盘收敛跌幅甚至转为收高,终场101/9R殖利率也以日高作收.

交易商对盘势缺乏看法,让债市持续量缩整理格局.他们认为,除非国际局势出现重大转折,否则101/9R发行前交易殖利率在季线与月线间狭幅整理的走势,将会一路维持到下周四标售前.

"债市交易气氛低迷,就表示大家没有看法."一证券商交易员说.

另一大型证券商交易员也表示,除了台债缺乏方向外,近期国际债市也不脱区间盘整格局,这也加深了交易商一动不如一静的操作心态.

美国供应管理协会(ISM)周一公布,11月制造业指数降为49.5,为2009年7月以来最低水准,因企业担心华府国会议员是否能够及时达成预算协议避免一场危机.

台湾股市周二微升,为连续第九个交易日上涨,加权股价指数.TWII收升0.01%或1.07点,报7,600.98.但盘中一度低见7,536.66点.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

20 101/7 A01107=TWO -0.16 1.5634 1.5634-1.5635 1.00

10 101/9R A01109R=TWO +0.03 1.1335 1.1314-1.1335 75.50

5 101/6 A01106=TWO -0.25 0.8690 0.8690-0.8695 1.50

资金优势让利空消息遭到淡化,仍是近期债市的主调.交易商表示,虽然央行年底仍不会降息,不过近期因降低冲销力道导致银行间资金泛滥,已让公债10天期附买回(RP)利率持续朝0.70%靠拢,也增强了多方的持券信心.

"虽然(殖利率)追不下去,但也不致于要卖券,僵住了,交易盘只能退场."一证券商交易员说.

另一大型民营银行交易员则表示,公债殖利率持稳在低档的趋势不变,为了追求较高的收益率,买盘转向冷券与公司债次级市场承接,也是消化资金的管道.

年期 期别 收盘价

30 101/8 A01108=TWO 没有成交

20 101/7 A01107=TWO 1.5634

10 101/9 A01109=TWO 1.1293

5 101/6 A01106=TWO 0.8690

2 101/3 A01103=TWO 没有成交(完)