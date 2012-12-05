〔台湾数据〕11月CPI年增率1.59%,创七个月新低

《中国国债发行日程表》--2月27日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.8057% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 200 7年 *3.1487% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 *100 91天 *2.5344% 贴现国债 *2/27 *3/1 财政部 *200 1年 周三招标 续发附息国债 *3/2 *3/6 财政部
路透台北12月5日电---台湾主计总处周三公布,11月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长1.59%,低于路透调查的成长2.02%,创七个月新低(4月年增率为1.44%).主要因秋冬蔬菜与水果盛产,价格下滑,百货周年庆促销以及国外旅游团费调降.
11月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期衰退3.87%.
以下为CPI及WPI的变动情况,单位为百分比:
11月 10月
CPI(较上年同期) +1.59 +2.34r
路透调查(较上年同期) +2.02 --
CPI(较上月,经季节调整) -0.02 +0.32
核心CPI(较上年同期) +0.96 +1.04r
WPI(较上年同期) -3.87 -3.68r
注:r代表修正后数字.台湾的核心CPI表剔除鱼介、蔬果及能源.(完)
参看台湾CPI相关新闻,请点选[TW/CPICN];台湾数据请点选[TW-ECI-CMN]
--采访 高洁如; 撰写 董永年; 审校 杨淑祯/林高丽
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.8057% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 200 7年 *3.1487% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 *100 91天 *2.5344% 贴现国债 *2/27 *3/1 财政部 *200 1年 周三招标 续发附息国债 *3/2 *3/6 财政部
路透上海2月27日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(3月2日)招标增 发至多190亿元人民币三期债，期限包括三年、五年和10年。 上述债券为该行2016年第15期 、18期 和13期<CN16021 3=CFXS>的增发债，票面利率分别为2.65%、3.43%和3.05%。 具体发行条款如下： 2016年第15/18/13期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 3年：60亿元；5年：50亿元；10年：80亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 3月2日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 3月6日 起息日 3年：2016/10/20；5年：201
路透悉尼/惠灵顿2月27日 - 澳元周一微涨，此前澳洲公布数据显示，大宗商品价格劲涨使第四季企业获利创下纪录最高，这给澳洲贸易收支和国民收入都带来利好。