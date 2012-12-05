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货币新闻 | 2012年 12月 5日 星期三 08:43 BJT

〔台湾数据〕11月CPI年增率1.59%,创七个月新低

路透台北12月5日电---台湾主计总处周三公布,11月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长1.59%,低于路透调查的成长2.02%,创七个月新低(4月年增率为1.44%).主要因秋冬蔬菜与水果盛产,价格下滑,百货周年庆促销以及国外旅游团费调降.

11月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期衰退3.87%.

以下为CPI及WPI的变动情况,单位为百分比:

11月 10月

CPI(较上年同期) +1.59 +2.34r

路透调查(较上年同期) +2.02 --

CPI(较上月,经季节调整) -0.02 +0.32

核心CPI(较上年同期) +0.96 +1.04r

WPI(较上年同期) -3.87 -3.68r

注:r代表修正后数字.台湾的核心CPI表剔除鱼介、蔬果及能源.(完)

参看台湾CPI相关新闻,请点选[TW/CPICN];台湾数据请点选[TW-ECI-CMN]

--采访 高洁如; 撰写 董永年; 审校 杨淑祯/林高丽

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