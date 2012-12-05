《即时观点》台湾11月CPI年增率创七个月新低,料央行利率决策短期不变

路透台北12月5日电---台湾主计总处周三公布,11月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长1.59%,低于路透调查的成长2.02%,创七个月新低(4月年增率为1.44%).主要因秋冬蔬菜与水果盛产,价格下滑,百货周年庆促销以及国外旅游团费调降.

11月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期衰退3.87%.

以下为CPI及WPI的变动情况,单位为百分比:

11月 10月

CPI(较上年同期) +1.59 +2.34r

路透调查(较上年同期) +2.02 --

CPI(较上月,经季节调整) -0.02 +0.32

核心CPI(较上年同期) +0.96 +1.04r

WPI(较上年同期) -3.87 -3.68r

注:r代表修正后数字.台湾的核心CPI表剔除鱼介、蔬果及能源.

**市场评论**

--群益证券分析师徐国安:

比我们预期的低,因我们做预期时是参考国际原物料价格的基期偏低,所以预估较高.至于12月,因比较基期高,预料CPI年增率也将持稳,所以全年绝对不会超过2%.但纵然如此,19日举行的央行理监事会议还是会按兵不动,因景气还是很差.甚至明年全年也不会动,因美国财政悬崖问题在第一季势将有个结果,通常系统系风险来临时,经济都会最糟,接下来则是逐季向上,惟明年的主轴还是救经济与稳经济,央行最好的策略就是维持现行利率不动.

--元富投顾分析师 许芷雁:

这个数字要比预期的来得低,主要是在食品类盛产及因景气不佳推出的服饰类促销而令价格走低.但在油品及房屋价格上面仍然没有很大的改变.对央行来说,此前CPI的管控重点在房屋价格,但在之前祭出信用管制及实价登录措施之后,预期央行在这个月的理监事会会先观察这些措施的效果,不会再对房市有进一步的管控.其焦点将转向两岸货币清算的建立.

**市场反应**

--台币兑美元TWD=TP周二收盘贬值0.5分至29.116台币.

--台股加权股价指数.TWII周二收高0.01%,报7,600.98点.

**相关连结**

--参看相关细节,可点选台湾行政院主计处网站,网址为(www.dgbas.gov.tw/)

--参看台湾央行网站,请点选(www.cbc.gov.tw/)

**相关背景**

--台湾中央银行9月底决议将官方利率维持在1.875%不变,连续五次维持利率不变.

--主计总处11月的最新预估2012年全年经济成长率为1.13%,CPI年成长率仍为1.93%.(完)

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