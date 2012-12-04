〔台湾货币市场〕短率仍在低位,本期央行冲销态度是关键(更新版)

(新增拆款及超额准备最新数字)

* 短率仍在低位,提存期初资金充裕

* 本提存期全视央行的冲销力道

记者 高洁如

路透台北12月4日电---台湾银行间短率周二仍在低位附近.今日是提存期的第一个交易日,市场资金延续先前宽裕的环境,短率续在低位游走.

银行交易员表示,提存期初市场的资金仍然很多,代央行收受隔夜资金的大型银行外仍有不少等着央行收入的短期资金在排队.本提存期由于跨过年底,虽然会面临跨年期间短暂的资金紧张期,但整体而言市场资金情势仍取决于央行的冲销态度.

"这个提存期的情况当然还是要看央行的脸色,如果央行存单余额再降,我们一定又会淹水."一位大型银行的资金调度主管称.

至于短票利率方面,12月提存期的短票利率料在0.77-0.82%,年底紧缩效应仍须注意.[ID:nST0580593]

银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.385%,上日在0.386%.今日区间在0.295-0.41%,上日0.295-0.46%.

一周(2-7天)拆款区间落在0.388-0.46%;上日在0.388-0.47%.

**买票银行家数增加**

票券商表示,部分银行原本在上一提存期底因积数已调整完毕,因而对买票缩手.但今日进入提存期初,这些银行又积极进入市场买票以消化资金.预料期初买票的银行家数明显较上提存期底时增加.

一个月短票成交利率主要在0.77%左右,大致同上日.

台湾央行今日共发行236亿台币存单,若相较存单到期金额63亿,存单发行余额增173亿.[TW/MMTCN]

本周存单到期金额为8,969.95亿台币,本周余日的存单到期情况为:周三3,763亿、周四261亿以及周五1,855.4亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,周二超额准备为33亿台币;累计超额准备为33亿台币,加计前期1%的超额准备为1,486亿台币.

**公债RP利率稳中趋跌**

台湾公债10天期附买回(RP)利率周二稳中趋跌,在银行找券需求只增不减下,主要交易区间自0.71-0.72%向0.70-0.71%移动.

交易商指出,银行端的资金趋于泛滥,为了不烂在帐上,每天都来要券.有大型证券商为了挡掉钱潮,开出公债0.70%、公司债0.80%的"一口价"利率,但客户续做的意愿仍相当高.

另一证券商交易员则说,"银行自己开0.70%,而且说量多少都愿意做."

至于投信与寿险客户对利率虽相对坚持,但也不得不跟着调整,公债RP利率能做在0.72%的比率已经偏少.

在公债RP利率逐渐向0.70%靠拢之际,交易商认为,进一步跌破的机率应该不大,除非隔夜拆款利率再向下调整.

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.70-0.71%,少数成交在0.72%.一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.80-0.82%,上日在0.81-0.83%.

交易商指出,本周紧缩因素有周五台化(1326.TW)110亿台币的公司债交割.(完)