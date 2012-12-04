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亚洲 | 2012年 12月 5日 星期三 06:33 BJT

全球外汇市场12月5日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

0030 - 澳洲第三季国内生产总值(GDP)

0130 - 日本央行副总裁西村清彦发表谈话

-- - 英国央行举行货币政策委员会(MPC)会议

0800 - 西班牙10月工业生产

0813 - 西班牙11月Markit服务业采购经理人指数(PMI)

0843 - 意大利11月Markit/ADACI服务业PMI

0848 - 法国11月Markit服务业PMI及综合PMI

0853 - 德国11月Markit服务业PMI

0858 - 欧元区11月Markit服务业PMI及综合PMI

0928 - 英国11月Markit/CIPS服务业PMI

1000 - 欧元区10月零售销售(较前月)

1200 - 美国11月30日当周抵押贷款指数

1230 - 英国财政大臣欧思邦向国会发表秋季经济声明

1315 - 美国11月ADP民间就业岗位

1330 - 美国第三季非农业生产率环比年率修正值

1445 - 美国副财长沃林发表谈话

1500 - 美国10月工厂订单

1500 - 美国供应管理协会(ISM)11月非制造业指数

1500 - 美国副财长沃林及财政部长顾问Richard Berner参加财政部金融研究局主办的金融研究谘询委员会成立大会

-- - 美国11月ICSC连锁店销售

2000 - 新西兰央行利率决议

2330 - 路透12月短观调查日本制造业景气判断指数

2350 - 日本11月25日至12月1日当周资本流动数据

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张明钧;审校 孙茉莉

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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