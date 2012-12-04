〔加拿大股市〕收低,Canadian Natural产量及支出计画令人失望拖累大盘

路透多伦多12月4日电---加拿大股市周二下跌.投资人不满意Canadian Natural Resources Ltd (CNQ.TO)的产量及支出计画而出脱该公司股票.黄金与石油价格已因美国财政悬崖的担忧而下跌,Canadian Natural Resources的卖压更加拖累资源类股下滑.

尽管对Canadian Natural Resources油砂原油价格的预估看涨,但该公司股价仍下跌2%至27.60加元,分析师表示,这是因为投资人原本期待产量是大幅成长.

"显然市场是因为感到有点失望,"Graham Investment Strategy总裁Gavin Graham说.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低32.56点,或0.27%,报12,137.18点.10个板块中有七个下跌.

由于油价下跌,能源板块下跌超过1%,是拖累大盘的主因.油企股价中,Encana(ECA.TO)挫低2.1%,报21.17加元,NexenNXY.TO下跌2%,报24.17加元.(完)

--编译 李婷仪;审校 孙茉莉

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