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货币新闻 | 2012年 12月 5日 星期三 10:32 BJT

〔日本央行〕副总裁西村清彦:若经济脱轨,将随时采取适当且大胆的行动

路透日本新泻12月5日电---日本央行副总裁西村清彦周三说,如果经济风险从最低限度脱轨,央行永远随时做好因应准备,会采取适当且大胆的行动.

"日本央行决心诉诸大胆的货币宽松政策,全面运用新政策措施,以达到暂时稳定物价的目标."西村清彦对企业领袖说.

西村清彦去年4月意外提议央行扩大资产购买.当时这项提议并未获得通过.

日本央行2月制定了1%的通胀目标,年内迄今四度放松政策以打击通缩,盼解此缓解受到日圆走强及全球需求疲弱冲击下的日本经济.(完)

--编译 李婷仪;审校 孙茉莉

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