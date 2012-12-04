〔加拿大汇市〕加元兑美元上涨,此前央行仍维持升息倾向

路透多伦多12月4日电---加元兑美元周二上涨,此前加拿大央行维持利率不变,但重申未来有需要收紧政策的看法.

加拿大央行维持隔夜贷款利率在1%不变,一如市场预期.投资人将焦点放在该行的声明上面,研判其收紧政策的倾向是否有所改变.

加拿大央行总裁卡尼自4月以来一直暗示有必要调升主要利率.这使加拿大央行成为七大工业国(G7)中唯一倾向升息的央行.卡尼近期表示,将在明年7月接下英国央行总裁职务.

反映央行指标利率预期的隔夜利率交换(overnight index swap, OIS)显示,在声明公布之后交易商已经降低对2013年降息的押注.

"加元今日走势有些震荡...多数是因为央行的政策方针,"National Bank Financial外汇主管Jack Spitz表示.

加元兑美元CAD=D4周二收报0.9932加元,或1.0068美元,周一北美市场收报0.9949加元,或1.0051美元.

Scotiabank首席汇率策略师Camilla Sutton表示,在其他货币上涨之际,加元表现温吞,但未来几周可能涨向0.9750加元,或1.0256美元.

"加元之前没有上涨,是因为等待加拿大央行相关风险过去.如今该风险已经过去,这种镇定自若式的声明打开了加元升值的潜力,"Sutton表示.(完)

--编译 张明钧;审校 张涛

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]