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亚洲 | 2012年 12月 5日 星期三 06:58 BJT

〔东京汇市〕欧元兑美元持坚,澳元无视央行降息气势仍高

* 欧元兑美元升至七周高点,欧元兑瑞郎在11周高位

* 瑞士几家银行将对瑞郎存款收费,支付负利率,瑞郎因而受挫

* 尽管澳洲央行降息,澳元表现仍优异

路透悉尼12月5日电---欧元兑美元周三盘旋在七周高点附近,不过兑澳元却举步维艰.澳元由于相对收益仍然较高,即使澳洲央行已宣布降息,澳元仍全线走扬.

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