《独家新闻》通用电气旗下瑞士消费贷款事业求售,瑞银可能出手-消息

路透苏黎世12月4日电---两名知情人士表示,通用电气(GE.N)打算出售旗下瑞士消费者贷款业务,而瑞银集团UBSN.VX是有兴趣者之一,而此交易规模可能达到15亿瑞郎(16.2亿美元).

消息人士向路透表示,至少有两家业者打算在标售过程中提出标单,而瑞银集团为其中之一.

"通用电气希望在第一季末之前敲定出售GE Money Bank一案,"一名消息人士表示.

瑞银集团及GE Money Bank在瑞士的发言人士不愿对路透置评.

这个处分资产案是通用电气削减非核心资产计画的一部分,而其中也包括出售泰国第五大银行业者Bank of Ayudhya (BAY.BK)的15亿美元股份.

若瑞银集团收购GE Money Bank,这将是这家瑞士最大银行业者自金融危机以来的首宗大型交易;该行在金融危机中蒙受多达500亿美元的次贷损失,并于2008年接受瑞士政府纾困.(完)