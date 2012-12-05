《欧洲金融焦点》德法两国对欧盟银行业联盟歧见深,改革之路埋隐忧

* 德国财长称欧洲央行不能拥有银行监管的最高权力

* 法国财长反对任何删减计画的举动

* ECB副总裁反对不让欧洲央行担任监督者的建议

路透布鲁塞尔12月4日电---对于让欧洲央行(ECB)负责监管欧洲银行业的计划,德国与法国周二公开交锋,双方对欧洲央行的权限争执不下,欧洲最大胆的改革之一有脱轨之虞.

泛欧洲银行联盟的法律框架应在年底之前完成,现在距离达成这个承诺所剩的时间已经不多了.但是德国财政部长朔伊布勒在财长会议中说,他无法支持赋予欧洲央行最高监管权力的计画.

法国财政部长莫斯可维西和欧洲央行则反对任何削弱计画的举动.该计画是欧洲对五年来的银行业危机所做出的回应,其中并承诺统一处理问题银行的方式,终结先前杂乱无章的态度.