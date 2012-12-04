〔国际油市〕油价下滑,因美国预算危机和全球燃料需求忧虑

* 疲弱制造业数据及美国库存增加令油价承压

* 市场关注中东情势

* API将在2130GMT公布库存报告

路透纽约12月4日电---油价周二下滑,因投资人担心美国预算危机和全球燃料需求,这盖过了对中东情势不稳的持续担忧.

数周以来,市场一致惴惴不安,因不确定是否美国国会能够在年底前达成预算协议,避免财政悬崖.分析师表示自动削减支出和增税的财政悬崖可能拖累美国经济重陷衰退.

今年欧债危机已经影响油市.即便美国达成预算协议,市场人士表示,油价可能还会受到明年许多发达经济体原油需求保持疲弱的前景影响.

埃及的示威活动、叙利亚的暴力事件升级,以及西方因伊朗核计划而同伊朗的僵局,引发对中东地区原油供应的担忧.全球三分之一的原油来自中东.

金价周二下滑,但美股变动不大.

伦敦交易的布兰特原油LCOc1回落1.08美元,结算价报每桶109.84美元,结算价低于20日移动均线109.89,为11月中来首次.

美国原油期货CLc1下滑0.59美元,报每桶88.50美元,日低为87.57美元.

美国原油期货成交量较30日均值低28%,布兰特原油成交量同均值相当.

美国11月制造业意外萎缩,降至三年多来最低水平,因企业担心国会议员是否能够及时达成预算协议避免一场危机.美国供应管理协会(ISM)周一公布,11月制造业指数降为49.5,为2009年7月以来最低,10月为51.7.这份数据也低于路透调查得出的预估51.3.