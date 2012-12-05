《台湾报摘》--工商时报12月5日

* 头版头条:

--在鸿海(2317.TW)、夏普(6753.T)入股协商陷入僵局之际,夏普周二琵琶别抱,宣布美国晶片大厂高通(QCOM.O)将注资99亿日圆,其中49亿日圆将在年底前投资,届时高通将对夏普持股2.64%,待整笔交易完成后,高通可望成为夏普最大股东、持股达约5%.

* 其他:

--新光吴家展开自救护盘大行动.据新光金控(2888.TW)最新公布数据,10月15日盘后钜额交易28.3万张中,有11.68万张是由新光家族承接,另外也有"友好势力"吃下剩余大部分股票.

--宏达电(2498.TW)全心打造的5寸高阶武器蝴蝶机HTC J butterfly,本月即将翩然飞回台湾,成为宏达电抢攻市场版图重要一役.一向避免与苹果(AAPL.O)正面交锋的宏达电,这次选择与iPhone5正面对决,上市时程提前至iPhone5上市前,将上演精采对决大战.

--人民币升值让台湾银行业大陆分行营运首当其冲,不少企业客户眼见美元利率受影响走低,酝酿提前解约美元借款.银行高层指出,多数大陆分行人民币业务尚未起跑,仍只能作美元业务,但人民币过强导致美元没人要,企金客户吵着降低美元放款利率,同业更拒收美元转存款.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.