《台湾报摘》--工商时报12月5日

《中国国债发行日程表》--2月27日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.8057% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 200 7年 *3.1487% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 *100 91天 *2.5344% 贴现国债 *2/27 *3/1 财政部 *200 1年 周三招标 续发附息国债 *3/2 *3/6 财政部
* 头版头条:
--在鸿海(2317.TW)、夏普(6753.T)入股协商陷入僵局之际,夏普周二琵琶别抱,宣布美国晶片大厂高通(QCOM.O)将注资99亿日圆,其中49亿日圆将在年底前投资,届时高通将对夏普持股2.64%,待整笔交易完成后,高通可望成为夏普最大股东、持股达约5%.
* 其他:
--新光吴家展开自救护盘大行动.据新光金控(2888.TW)最新公布数据,10月15日盘后钜额交易28.3万张中,有11.68万张是由新光家族承接,另外也有"友好势力"吃下剩余大部分股票.
--宏达电(2498.TW)全心打造的5寸高阶武器蝴蝶机HTC J butterfly,本月即将翩然飞回台湾,成为宏达电抢攻市场版图重要一役.一向避免与苹果(AAPL.O)正面交锋的宏达电,这次选择与iPhone5正面对决,上市时程提前至iPhone5上市前,将上演精采对决大战.
--人民币升值让台湾银行业大陆分行营运首当其冲,不少企业客户眼见美元利率受影响走低,酝酿提前解约美元借款.银行高层指出,多数大陆分行人民币业务尚未起跑,仍只能作美元业务,但人民币过强导致美元没人要,企金客户吵着降低美元放款利率,同业更拒收美元转存款.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 林妙容; 审校 林高丽
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.8057% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 200 7年 *3.1487% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 *100 91天 *2.5344% 贴现国债 *2/27 *3/1 财政部 *200 1年 周三招标 续发附息国债 *3/2 *3/6 财政部
路透上海2月27日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(3月2日)招标增 发至多190亿元人民币三期债，期限包括三年、五年和10年。 上述债券为该行2016年第15期 、18期 和13期<CN16021 3=CFXS>的增发债，票面利率分别为2.65%、3.43%和3.05%。 具体发行条款如下： 2016年第15/18/13期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 3年：60亿元；5年：50亿元；10年：80亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 3月2日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 3月6日 起息日 3年：2016/10/20；5年：201
路透悉尼/惠灵顿2月27日 - 澳元周一微涨，此前澳洲公布数据显示，大宗商品价格劲涨使第四季企业获利创下纪录最高，这给澳洲贸易收支和国民收入都带来利好。